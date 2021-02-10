РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области оценили криминогенную обстановку

    None
    None
    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области стабильная криминогенная ситуация и самый низкий уровень преступности. Об этом сообщил начальник ДП региона генерал-майор полиции Кайрат Далбеков на аппаратном совещании, прошедшем в областном акимате под председательством главы региона Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    По его словам, «если средний уровень преступности на 10 тыс. человек по стране составляет 83, то в Туркестанской области этот показатель в три раза ниже - 28. Это самый низкий показатель в стране».

    За 12 месяцев прошлого года в регионе зарегистрировано 5 663 уголовных правонарушения и 4 916 преступлений. Это на 29,1% меньше, чем в 2019 году. Также на 53,7% снизились преступления небольшой и средней тяжести, на 97% возросла раскрываемость особо тяжких преступлений. В области в 2 раза снизилось количество преступлений, связанных с кражами скота.


    Глава государства обозначил ряд индикаторов в борьбе с преступностью в стране. Это: кража скота, борьба с наркобизнесом, уровень раскрываемости дорожно-транспортных происшествий и тяжких и особо тяжких преступлений. В целях профилактики краж скота в области действует трехстороннее соглашение. Соглашение заключается между акимом села, владельцем скота и пастухом. По обоюдному согласию владелец скота нанимает чабана через центры занятости. Благодаря этому за последние два года в области значительно снизился уровень краж скота. В прошлом году в Туркестанской области зарегистрировано в 2 раза меньше преступлений, связанных с кражами скота», - сказал К. Далбеков.

    Вместе с тем, по итогам отчетного года в регионе сократилось число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на 11,4%, преступлений, совершаемых в общественных местах на 16,7%, преступлений, связанных с применением оружия на 16,1%, количество преступлений, совершаемых на улицах на 10%.

    Сотрудниками местной полиции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 996 водителей. Также по области на контроле полиции находятся 56 видеокамер и 21 скоростемеров. С их помощью выявлено 64 445 административных правонарушений. В результате наложены штрафы на сумму почти 4,5 млрд. тенге, половина из них взысканы.



    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:48
    Отпечатки пальцев будут снимать при смене казахстанского удостоверения или паспорта - МВД
    Сегодня, 13:45
    Смерть ребенка после отказа от переливания крови в Акмолинской области: заведено уголовное дело
    Сегодня, 13:41
    Школьник упал с лестницы в Астане: депутат предложил создать группу для обеспечения безопасности детей
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!