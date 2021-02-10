В Туркестанской области оценили криминогенную обстановку

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области стабильная криминогенная ситуация и самый низкий уровень преступности. Об этом сообщил начальник ДП региона генерал-майор полиции Кайрат Далбеков на аппаратном совещании, прошедшем в областном акимате под председательством главы региона Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По его словам, «если средний уровень преступности на 10 тыс. человек по стране составляет 83, то в Туркестанской области этот показатель в три раза ниже - 28. Это самый низкий показатель в стране».

За 12 месяцев прошлого года в регионе зарегистрировано 5 663 уголовных правонарушения и 4 916 преступлений. Это на 29,1% меньше, чем в 2019 году. Также на 53,7% снизились преступления небольшой и средней тяжести, на 97% возросла раскрываемость особо тяжких преступлений. В области в 2 раза снизилось количество преступлений, связанных с кражами скота.

Глава государства обозначил ряд индикаторов в борьбе с преступностью в стране. Это: кража скота, борьба с наркобизнесом, уровень раскрываемости дорожно-транспортных происшествий и тяжких и особо тяжких преступлений. В целях профилактики краж скота в области действует трехстороннее соглашение. Соглашение заключается между акимом села, владельцем скота и пастухом. По обоюдному согласию владелец скота нанимает чабана через центры занятости. Благодаря этому за последние два года в области значительно снизился уровень краж скота. В прошлом году в Туркестанской области зарегистрировано в 2 раза меньше преступлений, связанных с кражами скота», - сказал К. Далбеков.

Вместе с тем, по итогам отчетного года в регионе сократилось число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на 11,4%, преступлений, совершаемых в общественных местах на 16,7%, преступлений, связанных с применением оружия на 16,1%, количество преступлений, совершаемых на улицах на 10%.

Сотрудниками местной полиции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 996 водителей. Также по области на контроле полиции находятся 56 видеокамер и 21 скоростемеров. С их помощью выявлено 64 445 административных правонарушений. В результате наложены штрафы на сумму почти 4,5 млрд. тенге, половина из них взысканы.



