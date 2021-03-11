РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:18, 11 Март 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области не хватает полицейских – депутат

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Али Бектаев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны поднял проблему нехватки полицейских в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам сенатора, ежегодно город Туркестан посещает более 1 миллиона туристов. А численность населения самой области уже превышает 2 миллиона человек. Это самый густонаселенный регион страны. При этом нехватка полицейских негативно сказывается на обеспечении правопорядка и борьбе с наркотрафиком.

    «Общая численность сотрудников полиции в области значительно ниже существующих нормативов, соответственно нагрузка на каждого сотрудника в 2-3 раза выше. Численность сотрудников полиции на 100 тысяч человек по республике составляет 386, а в Туркестанской области этот показатель равен – 185. С другой стороны есть регионы, где население в 2 раза меньше, чем Туркестанской области, но при этом сотрудников полиции в 2 раза больше. Учитывая тот факт, что основной деятельностью органов внутренних дел является защита прав человека и общественная безопасность, численность сотрудников в них также должна соответствовать численности населения», - отметил Али Бектаев в ходе пленарного заседания Сената.

    В связи с этим, сенатор просит увеличить численность сотрудников полиции Туркестанской области, для усиления обеспечения общественной безопасности региона.




    Теги:
    МВД РК Правительство Сенат Туркестанская область Парламент Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!