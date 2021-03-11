В Туркестанской области не хватает полицейских – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Али Бектаев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны поднял проблему нехватки полицейских в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам сенатора, ежегодно город Туркестан посещает более 1 миллиона туристов. А численность населения самой области уже превышает 2 миллиона человек. Это самый густонаселенный регион страны. При этом нехватка полицейских негативно сказывается на обеспечении правопорядка и борьбе с наркотрафиком.

«Общая численность сотрудников полиции в области значительно ниже существующих нормативов, соответственно нагрузка на каждого сотрудника в 2-3 раза выше. Численность сотрудников полиции на 100 тысяч человек по республике составляет 386, а в Туркестанской области этот показатель равен – 185. С другой стороны есть регионы, где население в 2 раза меньше, чем Туркестанской области, но при этом сотрудников полиции в 2 раза больше. Учитывая тот факт, что основной деятельностью органов внутренних дел является защита прав человека и общественная безопасность, численность сотрудников в них также должна соответствовать численности населения», - отметил Али Бектаев в ходе пленарного заседания Сената.

В связи с этим, сенатор просит увеличить численность сотрудников полиции Туркестанской области, для усиления обеспечения общественной безопасности региона.







