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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:50, 03 Август 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области назвали лидирующий по промышленному производству район

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С начала года объем произведенной продукции предприятиями Тюлькубасского района Туркестанской области составил 6 млрд. 382 млн. тенге , индекс физического объема составил 108,3% к соответствующему периоду прошлого года. В том числе объем продукции обрабатывающей промышленности – 3 млрд. 560 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    По итогам года согласно плану в районе планируется, что будет производиться продукция на сумму 15 млрд. тенге. В этой отрасли Тюлькубасский район занимает первое место в области. На сегодняшний день в районе функционируют 32 предприятия. В частности, развивалась горнодобывающая промышленность, развивалось направление пищевой промышленности. И ряд предприятий занимается производством строительных материалов.



    Теги:
    Туркестанская область Экономика
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