РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 13 Май 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области насчитывается 128 селеопасных зон

    None
    None
    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области насчитывается 128 селеопасных, 42 оползнеопасных зон. В целях предупреждения селей и оползней проводятся ежегодные плановые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    По данным Казгидромет-центра и Казселезащиты ведется ежедневный мониторинг селеопасных рек и оползнеопасных участков в области. На реках постоянно функционируют 39 гидропостов (Казселезащита - 12 , Казгидромет-27).

    Совместно со специалистами Южного территориального эксплуатационно–технического управления филиала ГУ «Казселезащита» разработан план мероприятий, направленных на снижение селевой, оползневой опасности, создан оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.


    Ведется работа по предоставлению уведомлений-предложений акиматам сельских округов, директорам школ и организаций, частным домовладельцам, находящимся в опасной зоне.

    Проведено 146 обследований селеопасных зон. В опасных зонах планируется установить предупреждающие таблички.

    Кроме того, в горных долинах области расположены 44 высокогорных озера, в том числе 7-насыпных, 37 - моренных. В период с июня по август запланированы разведочные работы, в том числе аэровизуальный обзор и батиметрическая съемка высокогорных моренных озер.

    Всего от департамента приведены в готовность 83 единицы техники, 466 единиц личного состава на возможные чрезвычайные ситуации.




    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!