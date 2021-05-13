В Туркестанской области насчитывается 128 селеопасных зон

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области насчитывается 128 селеопасных, 42 оползнеопасных зон. В целях предупреждения селей и оползней проводятся ежегодные плановые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

По данным Казгидромет-центра и Казселезащиты ведется ежедневный мониторинг селеопасных рек и оползнеопасных участков в области. На реках постоянно функционируют 39 гидропостов (Казселезащита - 12 , Казгидромет-27).

Совместно со специалистами Южного территориального эксплуатационно–технического управления филиала ГУ «Казселезащита» разработан план мероприятий, направленных на снижение селевой, оползневой опасности, создан оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ведется работа по предоставлению уведомлений-предложений акиматам сельских округов, директорам школ и организаций, частным домовладельцам, находящимся в опасной зоне.

Проведено 146 обследований селеопасных зон. В опасных зонах планируется установить предупреждающие таблички.

Кроме того, в горных долинах области расположены 44 высокогорных озера, в том числе 7-насыпных, 37 - моренных. В период с июня по август запланированы разведочные работы, в том числе аэровизуальный обзор и батиметрическая съемка высокогорных моренных озер.

Всего от департамента приведены в готовность 83 единицы техники, 466 единиц личного состава на возможные чрезвычайные ситуации.



