В Туркестанской области наказан водитель за установку спецсигналов и «липовых» госномеров
К примеру, в ходе мониторинга интернет-пространства на странице пользователя одной из социальных сетей полицейские обнаружили видео нарушения ПДД водителем «Тойота Камри», который разъезжал по улице со спецсигналами оперативных служб. С целью привлечения водителя автомашины «Тойота Камри» к административной ответственности, сотрудники УП г. Туркестан приняли все необходимые розыскные меры. В результате полицейские за короткое время установили подозреваемого и задержали нарушителя ПДД.
В отношении молодого человека составили административный протокол по статье 590 ч. 4 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» и 603 ч.2 «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб».