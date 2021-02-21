В Туркестанской области наказан водитель за установку спецсигналов и «липовых» госномеров

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Помимо обеспечения общественного правопорядка и безопасности на дорогах Туркестанской области, стражи порядка особое внимание уделяют мониторингу интернета и социальных сетей на предмет выявления противоправных действий и иных правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

К примеру, в ходе мониторинга интернет-пространства на странице пользователя одной из социальных сетей полицейские обнаружили видео нарушения ПДД водителем «Тойота Камри», который разъезжал по улице со спецсигналами оперативных служб. С целью привлечения водителя автомашины «Тойота Камри» к административной ответственности, сотрудники УП г. Туркестан приняли все необходимые розыскные меры. В результате полицейские за короткое время установили подозреваемого и задержали нарушителя ПДД.

В отношении молодого человека составили административный протокол по статье 590 ч. 4 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» и 603 ч.2 «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб».