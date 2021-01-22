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В Туркестанской области на воинский учет поставят около 16 тысяч юношей

22 Января 2021, 23:00
В Туркестанской области на воинский учет поставят около 16 тысяч юношей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в местных органах военного управления Туркестанской области планируется поставить на первый воинский учет около 16 тысяч юношей, которым исполняется 17 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Будущим защитникам Отечества и их родителям стоит отнестись к этому мероприятию с пониманием и ответственностью. Будущие солдаты получат свои регистрационные свидетельства на призывной участок.

«Постановка на воинский учет - сложная и очень важная процедура. С подростками, впервые вставшими на воинский учет, личным составом местных органов военного управления проводим дополнительную агитационно-пропагандистскую работу по поступлению в высшие учебные заведения Министерства обороны», - сообщил начальник департамента по делам обороны Туркестанской области полковник Нурмаханбет Дуйсебаев.

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Документы, необходимые для постановки молодежи на первичный воинский учет, проходят инвентаризацию и медицинский осмотр, подтверждающий пригодность к воинской службе. Первая постановка на воинский учет будет проходить с января по март. Родителям, чьи дети не прошли медицинское обследование для постановки на учет, необходимо обратиться в управление или отдел по делам обороны по месту жительства.

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