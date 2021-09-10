В Туркестанской области на водоемах погибли 40 человек

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с начала года по настоящее время утонуло 40 человек, из них 29 несовершеннолетние. Из 27 человек, погибших на водоемах только в летний купальный сезон, 20 - дети. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ДЧС области Ерік Сарыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В южном регионе купальный сезон начинается с апреля и длится до октября. Сотрудниками по чрезвычайным ситуациям на 176 опасных местах региона установлено около 450 предупреждающих знаков, 210 информационных стендов.

«На территории области сотрудниками по чрезвычайным ситуациям совместно с местной полицейской службой района и города проведено около 3000 рейдовых работ. Также активно осуществляется работа по привлечению волонтеров к агитационной работе, в которой задействовано 2 136 волонтеров. Трагические случаи произошли из-за недооценки своих сил и безнадзорности детей во время купания», - сказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области Ерік Сарыбаев.

Отметим, что в текущем году по республике утонуло 407 человек. В целях предупреждения инцидентов в регионе в купальный сезон будущего года планируется организовать специальные места купания на территории рек и каналов. Он выразил уверенность, что таким образом удастся избежать человеческих жертв.



