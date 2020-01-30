В Туркестанской области на свет появилась тройня
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области впервые за этот год родились тройняшки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здоровья по Туркестанской области.
Студентка из Сарыагашского района Жанар Анарбаева стала матерью троих детей в возрасте восемнадцати лет.
Молодые поженились в прошлом году, и вот теперь на свет появились две дочки – Адина и Медина, и сын по имени Усен. Новорожденные родились преждевременно и пока находятся в областном перинатальном центре № 1. Состояние малышей и мамы сейчас хорошее, говорят врачи.
Жанар благодарна медицинскому персоналу роддома за чуткое внимание и поддержку. В родном ауле тройняшек вместе с молодой мамой ждут с нетерпением родные, бабушки и дедушки.
В целом, в прошлом году в Туркестанской области родились три тройни, и более 55 000 новорожденных малышей.
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