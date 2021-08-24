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В Туркестанской области мошенник брал на реализацию товар и исчезал

24 Августа 2021 13:00
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В Туркестанской области мошенник брал на реализацию товар и исчезал

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Туркестанские полицейские раскрыли очередное мошенничество на 5 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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В Сарыагашский РОП обратилась жительница района - она стала жертвой мошенничества. Со слов пострадавшей, неизвестный обманул ее, предложив помощь в реализации 280 мешков муки, стоимостью более миллиона тенге.

Стражи порядка опросили очевидцев и проверили места вероятного появления мошенника. Полицейские Сарыагашского РОП задержали подозреваемого по месту жительства. Задержанным оказался мужчина средних лет. Он доставлен в отдел полиции.

Следствием установлено, что аферист также причастен и другим фактам мошенничества. Еще двоих потерпевших он обманул, взяв у одного 25 тонн зерна, у второго – 45 штук труб для реализации, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Проводится досудебное расследование. Мужчина находится под подпиской. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около пяти миллионов тенге.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают жителей не верить малознакомым людям, быть осторожными с переводами и передачами денег. Если вы стали свидетелем или жертвой мошенничества незамедлительно звоните в полицию по номеру «102»


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#Туркестанская область   #МВД РК  
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