В Туркестанской области массово проверят газовые сети
Такое поручение дал аким области Умирзак Шукеев на еженедельном аппаратном совещании. Глава региона обязал ответственных принять меры за допущенные ошибки при установке газовых печей.
«Всем акимам, в срочном порядке, начиная с сегодняшнего дня надо проверить все места, куда подведен газ. Необходимо осмотреть каждый двор. При необходимости примите жесткие меры в отношении учреждений, которые допускают нарушения», - сказал аким области.
На совещании под председательством главы региона было поручено полностью обследовать дома, подключенные к централизованной газовой системе, в целях профилактики аварий. Нарушители будут отключать от природного газа. По этому вопросу с докладом выступил руководитель областного ДЧС Нургали Жунусов. По его словам, с начала отопительного сезона в ходе разъяснительной работы выявлено и устранено более 45 тысяч нарушений пожарной безопасности.
«Специальная группа проводит разъяснительную работу об опасности использования каминных печей, а также закреплению труб, выходящих из кровли. К сожалению, большинство жителей после того, как рабочая группа покидает жилой дом, снова берутся за свое, и тем самым нарушают правила безопасности. Есть доказательства и факты, которые выявляются при повторном посещении. На сегодня административная ответственность за использование этих каминных печей не предусмотрена»,-сказал руководитель департамента.
Всего на территории области насчитывается более 376 тыс. индивидуальных жилых домов. Из них более 204 тыс. используют природный газ. Кроме того, в регионе расположено около 1,5 тыс. многоэтажных жилых домов.