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    11:46, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области грузовик столкнулся с несколькими автомашинами

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    ДТП произошло 3 октября 2021 года. Стражи порядка сразу же прибыли на место происшествия. Как установлено полицейскими, на пересечении трассы Западная Европа-Западный Китай и микрорайона Отырар г. Туркестан столкнулись грузовая автомашина «КаМАЗ» и легковые автомобили марок «Тойота Камри», «Равон» и «Дэу Нексия».

    В результате ДТП водителя «Дэу Нексия» с различными травмами госпитализировали в больницу.

    По данному факту в отношении водителя«КамАЗ» проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Автомашинам нанесен материальный ущерб, жертв нет. Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводится всесторонняя проверка.


    Теги:
    МВД РК ДТП Туркестанская область Правоохранительные органы
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