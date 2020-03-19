+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 16 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Туркестанской области грабитель пытался скрыться от полиции в больнице

19 Марта 2020 12:00
Поделиться:
В Туркестанской области грабитель пытался скрыться от полиции в больнице

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что его ограбили и забрали крупную сумму денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Новости по теме
Грабители напали на 80-летнюю пенсионерку в ВКО
Задержаны акмолинцы, отобравшие машину у таксиста Заправочную станцию  ограбили в Атырау В Алматы мужчина грабил микрокредитные организации

Как рассказал потерпевший, к нему обратился знакомый и предложил купить скот подешевле. Мужчина взял деньги и вместе с знакомым выехал в дорогу в один из поселков района.

Ночью в пути знакомый под предлогом, что у него болит нога, пересел на заднее сидение автомашины. По дороге попутчик неожиданно накинул на потерпевшего веревку и стал душить. В это время мужчине удалось освободиться и убежать. Однако нападавший, с целью воплотить свой умысел, догнал потерпевшего, ударил камнем по голове и похитил из его кармана около миллиона тенге и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 192 УК РК «разбой». Районные полицейские сразу же провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Со слов потерпевшего стражи порядка установили личность подозреваемого и приняли меры к его задержанию.

Спустя два дня оперативники задержали скрывшегося подозреваемого в одной из больниц района. Как оказалось, грабитель с целью сокрытия преступления, пытался лечь в больницу, но был задержан полицейскими.

В настоящее время подозреваемый арестован. По факту разбойного нападения проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют принять меры к сохранности своего имущества и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым людям. Если же вы стали жертвой грабежа или разбоя, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив