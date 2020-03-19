В Туркестанской области грабитель пытался скрыться от полиции в больнице

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что его ограбили и забрали крупную сумму денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Как рассказал потерпевший, к нему обратился знакомый и предложил купить скот подешевле. Мужчина взял деньги и вместе с знакомым выехал в дорогу в один из поселков района.

Ночью в пути знакомый под предлогом, что у него болит нога, пересел на заднее сидение автомашины. По дороге попутчик неожиданно накинул на потерпевшего веревку и стал душить. В это время мужчине удалось освободиться и убежать. Однако нападавший, с целью воплотить свой умысел, догнал потерпевшего, ударил камнем по голове и похитил из его кармана около миллиона тенге и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 192 УК РК «разбой». Районные полицейские сразу же провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Со слов потерпевшего стражи порядка установили личность подозреваемого и приняли меры к его задержанию.

Спустя два дня оперативники задержали скрывшегося подозреваемого в одной из больниц района. Как оказалось, грабитель с целью сокрытия преступления, пытался лечь в больницу, но был задержан полицейскими.

В настоящее время подозреваемый арестован. По факту разбойного нападения проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют принять меры к сохранности своего имущества и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым людям. Если же вы стали жертвой грабежа или разбоя, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.