В Туркестанской области цены на хлеб повышаться не будут

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области приняты системные меры по недопущению роста цен на социальный хлеб. Власти не допустят повышения цен на социальный формовой хлеб из муки 1 сорта, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В целях исполнения поручении Главы государства Касым-Жомарта Токаева было проведено экстренное совещание Стабилизационного фонда при АО СПК «Туркестан» с участием представителей торговых предприятий и пекарен города и обсуждены меры по недопущению роста цен.

Для решения данного вопроса были проведены переговоры по поставке пшеницы из Костанайской области в город Туркестан по низким ценам. После чего достигнута договоренность с пекарней ТОО «Акжол», которая в день производит 25 тыс. единиц формового хлеба из муки 1 сорта и покрывает 80% потребности областного центра. Хлебопекарню начнут обеспечивать пшеничной мукой 1 сорта по сниженным ценам для производства социального хлеба.

«Налаживается системная работа. Обеспечивая наших производителей сырьем по низкой цене, соответственно, мы можем удержать низкую цену на конечный продукт. В день будет распределяться 2 тыс. единиц социального хлеба во все магазины для реализации по 75 тенге. Это одна из наиболее конкурентоспособных цен по республике, и мы должны удержать эту цену», - отметили в акимате области.

Данная пекарня в месяц производит 375 тонн хлеба из муки 1 сорта, продукцию будут реализовывать в 20 торговых точках города, а это 66% от общего количества торговых точек, реализующих продовольственные товары.

Кроме того, в настоящее время в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары рассматривается вопрос предоставления займа продовольственным магазинам Туркестанской области, а также перерабатывающим предприятиям (мельницы, хлебопекарни и т.д.) для производства социальных хлебобулочных изделий.

Напомним, Стабилизационный фонд при АО СПК «Туркестан» оказывает регулирующее воздействие на цены социально значимых продовольственных товаров и обеспечивает стабилизацию цен на рынках и в торговых точках региона.