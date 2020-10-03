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В Туркестанской области более 53 тысяч партийцев сделали свой выбор

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Октября 2020, 01:01
В Туркестанской области более 53 тысяч партийцев сделали свой выбор

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области набирает обороты голосование в рамках праймериз партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan»..

По данным на 19:00 часов 2 октября, Туркестанская область, где на тот момент проголосовало 53282 человек, вошла в число лидеров по стране.

В области 78262 человек примут участие в голосовании. Закреплены они за 245 первичными партийными организациями. В районах и городах области определено 209 мест для проведения голосования, в том числе в 170 из них оно пройдет в онлайн формате, в 39 – с помощью бумажных бюллетеней. С помощью бумажных бюллетеней голосуют 10 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в Казахстане продолжается онлайн-голосование на праймериз «Nur Otan». За места в партийных списках борются 10 076 кандидатов. Выбрать лучших из них могут только члены этого политического объединения. Для этого в информационной системе «Праймериз» прошли авторизацию 728 879 человек.

Сроки онлайн-голосования на праймериз «Nur Otan» через веб-сайт и мобильное приложение продлены ровно на сутки, до 14.00 часов 4 октября 2020 года. При этом важно подчеркнуть, что агитация завершается в субботу, 3 октября, в 14.00, одновременно с закрытием избирательных участков.

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