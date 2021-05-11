В Туркестанской области аферистка обещала помощь в оформлении инвалидности

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестная обманным путем выманила у нее крупную сумму денег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Со слов потерпевшей, мошенница обещала оказать ей помощь в оформлении инвалидности за 300 тысяч тенге. Однако, ни обещанного соцпособия, ни возврата денег горожанка не дождалась.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». С целью задержания подозреваемой полицейские УП г. Туркестана провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате принятых мер, стражи порядка в течение суток установили личность и задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница областного центра, ранее судимая за аналогичные преступления.

Как выяснилось, аферистка вошла в доверие к потерпевшей, путем мошенничества выманила деньги, предлагая оформить документы по инвалидности, однако затем скрылась, не выполнив обещанного.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняются причастность мошенницы к другим подобным преступлениям.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не проявлять излишнюю беспечность к незнакомым людям, предлагающих сомнительные услуги. Не стоит передавать малознакомым лицам деньги и иное имущество, личные данные и коды банковских карт, в надежде получить материальные выгоды. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.