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    13:00, 11 Май 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области аферистка обещала помощь в оформлении инвалидности

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестная обманным путем выманила у нее крупную сумму денег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    Со слов потерпевшей, мошенница обещала оказать ей помощь в оформлении инвалидности за 300 тысяч тенге. Однако, ни обещанного соцпособия, ни возврата денег горожанка не дождалась.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». С целью задержания подозреваемой полицейские УП г. Туркестана провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

    В результате принятых мер, стражи порядка в течение суток установили личность и задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница областного центра, ранее судимая за аналогичные преступления.

    Как выяснилось, аферистка вошла в доверие к потерпевшей, путем мошенничества выманила деньги, предлагая оформить документы по инвалидности, однако затем скрылась, не выполнив обещанного.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняются причастность мошенницы к другим подобным преступлениям.

    Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не проявлять излишнюю беспечность к незнакомым людям, предлагающих сомнительные услуги. Не стоит передавать малознакомым лицам деньги и иное имущество, личные данные и коды банковских карт, в надежде получить материальные выгоды. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.


    Теги:
    Закон и право Туркестанская область
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