В Туркестанской области аферистка обещала получение субсидий

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. Потерпевшая рассказала, что малознакомая женщина войдя к ней в доверие, обещала помочь в получении безвозмездных субсидий от государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Женщина отдали аферистке 350 тысяч тенге, однако так и не дождалась ни обещанной помощи, ни возврата денег. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тулькубасского РОП установили личность подозреваемой и доставили мошенницу в отдел полиции. Ею оказалась жительница города Шымкент, которая как выяснилось, потратила полученные путем мошенничества деньги на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений.