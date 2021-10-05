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    11:50, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области аферистка обещала получение субсидий

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. Потерпевшая рассказала, что малознакомая женщина войдя к ней в доверие, обещала помочь в получении безвозмездных субсидий от государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    Женщина отдали аферистке 350 тысяч тенге, однако так и не дождалась ни обещанной помощи, ни возврата денег. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тулькубасского РОП установили личность подозреваемой и доставили мошенницу в отдел полиции. Ею оказалась жительница города Шымкент, которая как выяснилось, потратила полученные путем мошенничества деньги на собственные нужды.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Туркестанская область Правоохранительные органы
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