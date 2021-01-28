В Туркестанской области аферист выманил 100 тыс тенге за «помощь» в регистрации авто

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Сайрамского районного управления полиции с заявлением обратился местный житель - неизвестный, войдя в доверие, обманным путем выманил у него 100 тысяч тенге. Со слов потерпевшего, мошенник обещал ему помощь в регистрации российской автомашины, однако ни документов, ни денег последний не дождался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Поняв, что стал жертвой афериста, мужчина обратился за помощью к полицейским.

Стражи порядка провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате подозреваемый в мошенничестве задержан в течение суток. Следствием установлено, что подозреваемый обманным путем завладел деньгами и долгое время водил за нос, обещая оформление документов, которое задерживается якобы из-за карантина. Как выяснилось, молодой человек таким образом решил заработать деньги «лёгким путем». Вырученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды. Он находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время собранные материалы с обвинительным актом по статье 190 УК РК «мошенничество» направлены следователями в суд для принятия законного решения.



