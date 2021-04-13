В Туркестанской области 8 человек погибли на водоемах
По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несчастных случаев увеличилось на 37,5%. Поэтому родителям было предложено быть внимательными.
«В 2019 году на водоемах области погибло 65 человек, из них 26 детей. А в 2020 году 47 человек утонули, из них 24 - дети. Уже в этом году утонули 8 человек. Основными причинами гибели на воде являются: распитие взрослыми спиртных напитков, нахождение детей без присмотра родителей, нарушение правил безопасности», - сказал Ерик Сарыбаев.
В соответствии с утвержденным планом мероприятий по предупреждению весенних паводков на территории области подготовлено 64 700 мешков с песком, 4 324 тонны инертных и 70,8 тонны горюче-смазочных материалов. Кроме того, по поручению Министерства по чрезвычайным ситуациям на территории области с 20 февраля по 20 марта проведен месячник противопаводковых мероприятий.