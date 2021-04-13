В Туркестанской области 8 человек погибли на водоемах

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с благоприятными погодными условиями в регионе купальный сезон начинается с апреля и продолжается до октября. Уже в этом году на водоемах области с начала года погибло 8 человек, из них 6 несовершеннолетних детей. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Ерик Сарыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несчастных случаев увеличилось на 37,5%. Поэтому родителям было предложено быть внимательными.

«В 2019 году на водоемах области погибло 65 человек, из них 26 детей. А в 2020 году 47 человек утонули, из них 24 - дети. Уже в этом году утонули 8 человек. Основными причинами гибели на воде являются: распитие взрослыми спиртных напитков, нахождение детей без присмотра родителей, нарушение правил безопасности», - сказал Ерик Сарыбаев.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по предупреждению весенних паводков на территории области подготовлено 64 700 мешков с песком, 4 324 тонны инертных и 70,8 тонны горюче-смазочных материалов. Кроме того, по поручению Министерства по чрезвычайным ситуациям на территории области с 20 февраля по 20 марта проведен месячник противопаводковых мероприятий.



