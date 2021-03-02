В Туркестанской области 60 мероприятий проведут в честь 175-летия Жамбыла Жабаева

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области к 175-летию Жамбыла Жабаева прошло мероприятие по возложению цветов к памятникам и бюстам, установленным в городе Туркестан, Байдибекском, Жетысайском, Ордабасинском, Отырарском, Сарыагашском, Тюлькубасском и Казыгуртском районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

С соблюдением всех карантинных требований в мероприятии приняли участие ветераны, представители интеллигенции, молодежь и школьники.

На сегодняшний день по области разработан план мероприятий, посвященный 175-летию прославленного акына, в регионе планируется провести более 60 мероприятий.

В учреждениях культуры и искусства будут организованы: айтыс молодых акынов, конкурс «Жамбыл оқулары», праздничный концерт «Жамбыл арнау», литературные вечера «Жамбыл – Ұлы Дала ақын», театрализованные представления, показ художественных и документальных фильмов, областной семинар–форум «Жамбыл Жабаев – Ұлы даланың алып жыршысы», выставочные экспозиции, культурные мероприятия, познавательные вечера, тематические лекции и круглые столы на темы: «Өлең сөздің авеню, бар қазақтың – Жамбыл», «Жыр алыбы – Жамбыл», «Жыл жырлаған жүрек», «Тау мен дала жыршысы».

Кроме того, пройдут недели о творчестве Жамбыла Жабаева, классные часы «Жыр алыбы – Жамбыл», «Тарихы мәңгілік тұлғасы», «Жамбыл Жабаев жуз жасған Байтерек», откроются музейные уголки.

Сегодня в области имя великого акына носят 3 сельских округа, 4 населенных пункта, 84 улицы, 12 школ, а также установлено 7 бюстов-памятников.



