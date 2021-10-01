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    18:42, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области 4 учителя стали лучшими педагогами 2021 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии профессионального праздника учителей были подведены итоги республиканского конкурса «Лучший педагог-2021», в числе лучших оказались четыре учителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В этом году конкурс «Лучший педагог» был организован в преддверии 30-летия Независимости страны и совпал с 180-летием великого просветителя, педагога Ибрая Алтынсарина.

    Лучшими учителями страны стали учитель казахского языка и литературы специализированной школы-интерната №4 г. Сарыагаш Туркестанской области Султан Сулейменов, учитель русского языка и литературы специализированной школы-интерната Жетысайского района Алтынай Пазылова, преподаватель специальных дисциплин профессионального колледжа им.А. Исмаилова Мухтар Мырзаев и учитель истории общей средней школы им.Т. Аубакирова Мактааральского района Тарбие Алибекова.

    Руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Рахимбек Жолаев поздравил и поблагодарил победителей республиканского конкурса «Лучший педагог-2021». Лучшим педагогам страны вручены нагрудные знаки и денежные сертификаты в размере 3 млн тенге (1000 МРП).

    Как сообщалось ранее, по республике лучшими стали 64 учителя школ и преподаватели колледжей.


    Теги:
    Туркестанская область Образование
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