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    21:22, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области 30 иностранцев выдворили из страны

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Напомним, согласно поручению МВД РК, в период с 1 по 5 февраля 2021 года, на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». В рамках ОПМ «Мигрант» сотрудники миграционной службы ДП Туркестанской области за 3 дня выявили 194 нарушителя в сфере миграционного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    Из них 106 иностранных граждан и 88 граждан Республики Казахстан, которые привлечены к административной ответственности.

    «Решением суда 30 иностранцев в административном порядке выдворены за пределы страны, а на 88 граждан РК наложены административные штрафы. За нарушение правил предоставления жилища иностранцу к административной ответственности по статье 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» привлечены 77 человек и 11 нарушителей по статье 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан», - сообщили в полиции.

    Основной целью ОПМ «Мигрант» является обеспечение надлежащего учета и контроля иностранцев по месту постоянного и временного проживания, выявления нарушений правил пребывания иностранцев в стране, а также пресечения каналов незаконной миграции и выявление других нарушений миграционного законодательства.

    Полицейские Туркестанской области напоминают о необходимости строго соблюдать миграционное законодательство и не нарушать законы.


    Теги:
    Закон и право Туркестанская область Другие государственные органы Общество Правоохранительные органы
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