В Туркестанской области 30 иностранцев выдворили из страны

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Напомним, согласно поручению МВД РК, в период с 1 по 5 февраля 2021 года, на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». В рамках ОПМ «Мигрант» сотрудники миграционной службы ДП Туркестанской области за 3 дня выявили 194 нарушителя в сфере миграционного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Из них 106 иностранных граждан и 88 граждан Республики Казахстан, которые привлечены к административной ответственности.

«Решением суда 30 иностранцев в административном порядке выдворены за пределы страны, а на 88 граждан РК наложены административные штрафы. За нарушение правил предоставления жилища иностранцу к административной ответственности по статье 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» привлечены 77 человек и 11 нарушителей по статье 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан», - сообщили в полиции.

Основной целью ОПМ «Мигрант» является обеспечение надлежащего учета и контроля иностранцев по месту постоянного и временного проживания, выявления нарушений правил пребывания иностранцев в стране, а также пресечения каналов незаконной миграции и выявление других нарушений миграционного законодательства.

Полицейские Туркестанской области напоминают о необходимости строго соблюдать миграционное законодательство и не нарушать законы.