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    18:58, 15 Июль 2021 | GMT +6

    В Туркестанской области 210 кандидатов примут участие в выборах сельских акимов

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Регистрация кандидатов на участие в выборах сельских акимов в Туркестанской области началась 26 июня и завершилась 14 июля в 18.00 часов. В результате зарегистрировано 210 кандидатов. Из них 83 кандидата – из политических партий, 127 – самовыдвиженцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

    По завершении регистрации началась агитационная работа претендентов, которая завершится 23 июля, а 25 июля начнется первый этап выборов сельских акимов, сообщил председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии Алибек Умралиев.

    По его словам, во время выборов в 60 сельских округах будут голосовать на 241 участке.

    «Из всех 210 зарегистрированных кандидатов 10 (4,7%) - женщины. Средний возраст — 45 лет, самый молодой кандидат – 27 лет. Из представленных 31— действующие акимы, 74 — на государственной службе, 19 - представители коммерческой сферы, 70 — работники бюджетной сферы, 1 человек - безработный. Наибольшее количество избирателей в Келесском районе, Абайском сельском округе - 12 655 человек. Наименьшее количество избирателей в Сарыагашском районе, Алимтауском сельском округе - 805 человек. Самый зарегистрированный избирательный округ из кандидатов - Куркелесский сельский округ Сарыагашского района», - сказал Алибек Умралиев.


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