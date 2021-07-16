В Туркестанской области 210 кандидатов примут участие в выборах сельских акимов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Регистрация кандидатов на участие в выборах сельских акимов в Туркестанской области началась 26 июня и завершилась 14 июля в 18.00 часов. В результате зарегистрировано 210 кандидатов. Из них 83 кандидата – из политических партий, 127 – самовыдвиженцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

По завершении регистрации началась агитационная работа претендентов, которая завершится 23 июля, а 25 июля начнется первый этап выборов сельских акимов, сообщил председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии Алибек Умралиев.

По его словам, во время выборов в 60 сельских округах будут голосовать на 241 участке.

«Из всех 210 зарегистрированных кандидатов 10 (4,7%) - женщины. Средний возраст — 45 лет, самый молодой кандидат – 27 лет. Из представленных 31— действующие акимы, 74 — на государственной службе, 19 - представители коммерческой сферы, 70 — работники бюджетной сферы, 1 человек - безработный. Наибольшее количество избирателей в Келесском районе, Абайском сельском округе - 12 655 человек. Наименьшее количество избирателей в Сарыагашском районе, Алимтауском сельском округе - 805 человек. Самый зарегистрированный избирательный округ из кандидатов - Куркелесский сельский округ Сарыагашского района», - сказал Алибек Умралиев.