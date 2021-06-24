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    22:10, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    В Туркестане завершился международный молодежный саммит тюркоязычных стран

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане представители молодежи тюркоязычных стран приняли участие в открытии Аллеи молодежи тюркских стран, посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Мероприятие состоялось в рамках Саммита молодежных лидеров и активистов тюркских стран «Туркестан - колыбель тюркского мира», который проходил с 21 по 23 июня 2021 года в Туркестане.

    В рамках саммита в Туркестанском университете имени Ходжи Ахмеда Яссауи были подписаны меморандумы о сотрудничестве между молодежными организациями стран-участниц Саммита, а также прошли семинары на актуальные темы тюркской истории и культуры.


    В заключительный день Международного молодежного саммита в Туркестане участники и гости посетили мавзолей Арыстан баб, городище Отырар, пещеру Акмешит и другие места общетюркской и казахской истории.


    Напомним, в мероприятиях саммита в офлайн и онлайн-форматах приняли участие около 200 молодежных лидеров и активистов из Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Венгрии, а также из субъектов Российской Федерации - Татарстана и Башкортостана.

    Основная цель саммита: консолидация молодежи тюркских стран на основе общей истории, культуры, традиций и ценностей, а также общего видения будущего развития тюркского мира; продвижение идеи «Туркестан - духовная столица тюркского мира».


    Теги:
    Туркестанская область Тюркский мир Молодежь
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