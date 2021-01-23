В Туркестане запустят инвестиционные проекты с трудоустройством более одной тысячи человек
Кроме того, в прошлом году в Туркестане было введено в эксплуатацию 6 предприятий, а их общее количество сейчас достигло 47. В результате появилось 202 новых рабочих места. Количество субъектов малого и среднего бизнеса - 10 885, трудоустроено 27 тысяч человек.
«По Государственной программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» 269 граждан получили гранты в размере 505 тысяч и 250 тысяч тенге. Также в рамках программы «Занятость» и «Еңбек» через МФО «Ырыс» профинансировано 33 проекта на сумму 334 млн 800 тысяч тенге, в результате которых трудоустроен 61 человек», - сказал Рашид Аюпов.
Стоит отметить, что для упрощения ведения бизнеса в городе Туркестане создан Центр «Правительство для бизнеса». Там будут проводиться консультации для предпринимателей до финансовой организации и сопровождение проектов.