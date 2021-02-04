ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане временно снижен тариф на электроснабжение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области проведен анализ отчета об исполнении тарифной сметы за 2019 год по регулируемой услуге учреждения «Казахско-Турецкий университет имени Ходжа Ахмета Ясауи».

«В ходе анализа выявлено, что субъектом не в полной мере исполнены статьи затрат, предусмотренные в тарифной смете по передаче электрической энергии, что привело к получению необоснованного дохода. В связи с чем, департаментом в целях восстановления прав потребителей приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях путем ведения временного компенсирующего тарифа», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате, согласно приказу департамента учреждение «Казахско-Турецкий университет имени Ходжа Ахмета Ясауи» вернет жителям города Туркестан 2 731 700 тенге путем временного снижения тарифа с 0,94 до 0,89 тенге/кВт.час, или на 5,31%.

Приказ вводится в действие с 1 марта 2021 года.