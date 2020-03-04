В Туркестане возводят этноаул, не имеющий аналогов в Казахстане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В духовной столице Казахстана, городе Туркестан ведется активная подготовка к празднованию Наурыз мейрамы. Аким области Умирзак Шукеев посетил этноаул, который возводят возле мавзолея Х.А.Яссауи. Уникальный объект откроется 14 марта и даст возможность гостям и туристам познакомиться с богатой историей казахской культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Национально-культурный комплекс будет представлять собой древнее поселение кочевников. Отдыхающие получат возможность перенестись на несколько веков назад, а также воочию увидеть дома из глины, деревянные ограждения, мосты, переходы, восточный базар, отведать блюда кухни кочевников. Кроме того, организаторы намерены провести национальные игры. Отметим, этноаул возводят с учетом требований сохранения исторического объекта – мавзолея Х.А. Яссауи.

Также аким области ознакомился с работами по озеленению и благоустройству сквера Кашкари, расположенного рядом с мавзолеем. Следует отметить, увеличение количества парков позволит улучшить экологическую обстановку и эстетический облик города. Вместе с тем, глава региона осмотрел текущие работы по реконструкции здания бывшего акимата. Здание, расположенное на площади Есимхан, теперь станет современной гостиницей. Новый гостиничный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в начале этой осени.

Наряду с этим, Умирзак Шукеев проинспектировал ход благоустройства аллеи перед железнодорожным вокзалом. Здесь запланированы работы по укладке тротуаров, установке фонарей, скамеек, урн, малых архитектурных форм, а также высадить саженцы деревьев. Более того, в целях соответствия современным требованиям, в ближайшее время планируется модернизировать инфраструктуру железнодорожного вокзала. Для туристов, прибывших в город, предусматривается установка справочно-информационных систем. Сдать в эксплуатацию аллею планируют в преддверии празднования Наурыз мейрамы.