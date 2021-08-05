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В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан

5 Августа 2021 13:18
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В Туркестане водитель предложил взятку полицейскому и был задержан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане нарушивший правила дорожного движения водитель задержан после попытки дать взятку инспектору полиции, передет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

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«Во время очередного дежурства инспектор РПП МПС УП Туркестана, старший лейтенант полиции Нуржан Кумисбаев на перекрестке улиц С. Ерубаева и Ш. Айманова остановил автомашину марки Toyota, грубо нарушившую правила дорожного движения. Когда страж порядка потребовал у водителя предоставить документы, последний отказался и предложил деньги за непривлечение его к ответственности. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны полицейского о противоправных действиях, мужчина попытался дать взятку представителю власти. В результате правонарушителя задержали и доставили в городское управление полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 367 части 1 УК РК «Дача взятки». Также в отношении водителя иномарки составили административный протокол по статье 601 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Полицейские Туркестанской области предупреждают о строгой уголовной ответственности за дачу взятку сотрудникам полиции при исполнении им служебных обязанностей и призывают водителей и иных участников дорожного движения соблюдать ПДД.


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#Туркестанская область   #Происшествия   #Борьба с коррупцией  
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