В Туркестане внедряется новая система озеленения
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане внедряется новая система озеленения. Будут изменены маршруты полива. Новая система позволит сохранить уже существующие деревья и новые зеленые насаждения. Об этом было сказано на еженедельном аппаратном совещании с участием акима области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
На сегодняшний день модернизируется ирригационная система областного центра. В качестве дополнительной помощи будут использованы ранее пробуренные скважины и системы водоснабжения.
«Мы должны приложить усилия, чтобы спасти зеленые насаждения. Ни одно дерево не устоит в такую жару без воды. Второй момент - нужно сделать ограждения, чтобы защитить их от ветра. В Туркестане внедряется новая система озеленения, орошения, ею должны быть охвачены все 32 сектора. Мы должны тщательно поливать деревья и превратить Туркестан в зеленый город», - сказал аким области.
В настоящее время ведется прокладка ирригационной системы из Арыс-Туркестанского канала, внедряются новые методы подачи воды на каждую улицу. Все это делается для эффективного снижения расхода воды и упрощения процесса полива деревьев.
Ранее, в целях благоустройства и озеленения Туркестана, город был разделен на 32 сектора. Ответственность за каждый сектор несут акиматы и руководители районов, городов. В то же время, ведутся работы по освещению улиц, установке скамеек, урн и элементов благоустройства.
На сегодняшний день площадь «зеленого пояса» в городе увеличилась в 2 раза, составив 13 500 га. До конца года этот показатель планируется довести до 20 тыс. га.
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