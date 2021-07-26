+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Туркестане внедряется новая система озеленения

26 Июля 2021 20:24
Поделиться:
В Туркестане внедряется новая система озеленения

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане внедряется новая система озеленения. Будут изменены маршруты полива. Новая система позволит сохранить уже существующие деревья и новые зеленые насаждения. Об этом было сказано на еженедельном аппаратном совещании с участием акима области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Новости по теме
Ускорить ликвидацию стихийных свалок поручил Женис Касымбек
Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане Самый важный процесс только начинается - Александр Данилов о выборах сельских акимов Назначен новый аким Индерского района Атырауской области

На сегодняшний день модернизируется ирригационная система областного центра. В качестве дополнительной помощи будут использованы ранее пробуренные скважины и системы водоснабжения.

«Мы должны приложить усилия, чтобы спасти зеленые насаждения. Ни одно дерево не устоит в такую жару без воды. Второй момент - нужно сделать ограждения, чтобы защитить их от ветра. В Туркестане внедряется новая система озеленения, орошения, ею должны быть охвачены все 32 сектора. Мы должны тщательно поливать деревья и превратить Туркестан в зеленый город», - сказал аким области.

В настоящее время ведется прокладка ирригационной системы из Арыс-Туркестанского канала, внедряются новые методы подачи воды на каждую улицу. Все это делается для эффективного снижения расхода воды и упрощения процесса полива деревьев.

Ранее, в целях благоустройства и озеленения Туркестана, город был разделен на 32 сектора. Ответственность за каждый сектор несут акиматы и руководители районов, городов. В то же время, ведутся работы по освещению улиц, установке скамеек, урн и элементов благоустройства.

На сегодняшний день площадь «зеленого пояса» в городе увеличилась в 2 раза, составив 13 500 га. До конца года этот показатель планируется довести до 20 тыс. га.



Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Экология   #Акимат  
Поделиться:
Новости по теме
Ускорить ликвидацию стихийных свалок поручил Женис Касымбек
Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
Самый важный процесс только начинается - Александр Данилов о выборах сельских акимов
Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
2 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
5 Опубликован список нарушающих карантин заведений в Нур-Султане
Читайте также
Самый важный процесс только начинается - Александр Данилов о выборах сельских акимов
Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив