-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:46
-
-
вчера 20:12
-
-
-
-
вчера 18:53
-
-
-
-
-
вчера 17:48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 03:30
-
-
-
-
-
-
08.11.2019 23:12
-
08.11.2019 22:54
-
08.11.2019 22:40
-
-
08.11.2019 22:10
-
08.11.2019 22:03
-
08.11.2019 21:42
-
-
08.11.2019 21:16
-
-
-
-
-
-
-
08.11.2019 20:14
-
08.11.2019 20:12
В Туркестане ведется активная работа по озеленению
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане прошел массовый субботник, участие в нем приняли заместители акима области, руководители и специалисты управлений, акиматы городов и районов, также местные жители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
Заместитель акима области Сакен Калкаманов ознакомился с работами в секторах, принял участие в посадке деревьев.
Для благоустройства областного центра территорию разделили на 32 сектора. Сегодня было высажено 25 тысяч саженцев деревьев (декоративные деревья, клен, слива, карагач, тутовник, каштан, арча, липа). В работах по уборке и очистке территорий, озеленению от районов и городов, закрепленных за секторами, в субботнике приняло участие свыше 2500 человек и задействовано 245 единиц техники. Наряду с этим, специалисты 23-х территориальных департаментов посадили деревья вдоль каналов Р33, Р-32 протяженностью 8 километров.
- Аким столицы ознакомился с ходом реконструкции ТЭЦ-2
- Штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК
- Ремонт дорог в Арыси выполнен на 90% - МИИР РК
- 7,4 млрд тенге выделено в этом году для поддержки инвалидов в Туркестанской области
- Разбойное нападение на пункт приема хлопка раскрыли в Туркестанской области
- Нехватка госслужащих наблюдается в Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана