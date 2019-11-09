В Туркестане ведется активная работа по озеленению

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане прошел массовый субботник, участие в нем приняли заместители акима области, руководители и специалисты управлений, акиматы городов и районов, также местные жители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской​ области.

Заместитель акима области​ Сакен Калкаманов ознакомился с работами в секторах,​ принял участие в посадке деревьев.​

Для благоустройства областного центра территорию разделили на 32 сектора. Сегодня было высажено 25 тысяч саженцев деревьев​ (декоративные деревья, клен,​ слива, карагач, тутовник,​ каштан, арча, липа). В работах по уборке и очистке территорий, озеленению от районов и городов, закрепленных за секторами, в субботнике приняло участие свыше 2500 человек и задействовано​ ​245 единиц​ техники. Наряду с этим, специалист​ы 23-х территориальных​ департаментов посадили деревья вдоль каналов​ ​ Р33, Р-32 протяженностью 8 километров.















