+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Туркестане установлено 1500 камер видеонаблюдения

31 Января 2022 21:51
Поделиться:
В Туркестане установлено 1500 камер видеонаблюдения

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях реализации проекта «Безопасный город» в текущем году планируется установить 1500 камер видеонаблюдения в общественных местах и во дворах многоэтажных домов города Туркестан. Это меры по обеспечению безопасности населения и предупреждению преступности и хулиганства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Новости по теме
О фейковых аккаунтах нового акима Алматы предупредили казахстанцев
Пытавшуюся спрыгнуть с балкона женщину спасли карагандинские полицейские В Арыси откроется цех по переработке верблюжьего молока В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 65-летнего мужчины

В настоящее время в городе установлено 1036 камер видеонаблюдения. Из них камеры «Сергек» для измерения скорости – 40. Дополнительно на 26 перекрестках устанавливаются камеры «Сергек». В результате комплексных мероприятий преступность в прошлом году снизилась на 5%.

Ночное освещение также важно в безопасности города. В период с 2021 по 2022 годы в городе запланировано освещение 201 улицы протяженностью 267 км, в настоящее время проведено освещение 155 улиц протяженностью 147,8 км. В этом году будет задействована система освещения еще 46 улиц.



Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Акимат   #МВД РК   #Цифровой Казахстан  
Поделиться:
Новости по теме
О фейковых аккаунтах нового акима Алматы предупредили казахстанцев
Пытавшуюся спрыгнуть с балкона женщину спасли карагандинские полицейские
В Арыси откроется цех по переработке верблюжьего молока
В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 65-летнего мужчины
Популярное
1 Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
2 Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
3 Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
4 Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
5 О разграбленных оружейных магазинах во время беспорядков рассказали в МВД РК
6 Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы
Читайте также
В Арыси откроется цех по переработке верблюжьего молока
Предупреждения продавцам автомобилей разослали полицейские СКО
Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
О разграбленных оружейных магазинах во время беспорядков рассказали в МВД РК
Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив