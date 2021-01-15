В Туркестане стартовало зимнее первенство по волейболу среди госслужащих
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане стартовало зимнее первенство по волейболу среди госслужащих. За главный приз борются 46 команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
На соревнованиях, которые пройдут в течение двух месяцев, команды объединены в четыре группы. Призеры соревнований будут определены 25 января. Соревнования проходят под девизом «Салауатты ұлт – салауатты ұрпақ!». Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в открытии соревнований и пожелал участникам удачи.
«Давайте начнем с себя формировать здоровый образ жизни. Научим жителей, станем примером для подражания и сделаем спорт надежным спутником в воспитании здорового и физического поколения. Вам известно, развитию массового спорта в стране уделяется большое внимание. Желаю Всем удачи и пусть победит сильнейший», - сказал аким области.
Отметим, организаторы соревнований строго соблюдают карантинные требования. У участников измеряют температуру тела, не забывают и о соблюдении социальной дистанции, на площадках установлены антисептические средства для дезинфекции рук.
Из победителей зимнего первенства по волейболу среди государственных служащих Туркестанской области будет сформирована сборная области для участия в республиканских соревнованиях. В состязаниях принимают участие команды управлений акимата Туркестанской области, территориальных департаментов, правоохранительных органов и районных акиматов.
По итогам спартакиады, команда, ставшая лучшей, защитит честь региона на республиканском уровне.
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