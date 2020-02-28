В Туркестане стартовал проект «Smart-Школа»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанское областное управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов приступило к внедрению проекта «Smart-школа» в трех учебных заведениях города Туркестан. Цель проекта - повышение уровня безопасности в школах, автоматизация систем в учебных заведениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

К примеру, современное оборудование установлено в школе №10 им. Аль-Фараби, №13 им. А.Навои, начальной школе №31 и IT-лицее №27 города Туркестана. В частности, турникеты и электронные замки для контроля входа в учебное заведение учащихся и видеонаблюдения.

Наряду с этим, внедряемые в школах шкафы-локеры позволят повысить уровень безопасности. Также планируется распространить учащимся специальные карты или браслеты. Они позволяют вести электронный учет посещений учащихся. Родители, находясь на сайте, смогут увидеть время посещения детей в школу, а также получить SMS-сообщение в случае подключения этих сервисов.

Кроме того, в данных школах в настоящее время установлена система «Stem Panel» для улучшения знаний технических дисциплин с целью повышения цифровой грамотности учащихся. На сегодня проведены специальные семинары для педагогов и директоров всех школ города Туркестан по ознакомлению с функциональными преимуществами панелей.

Также по инициативе управления был открыт IT-класс в общей средней школе №13 им. А.Навои при спонсорской поддержке ТОО «InCraft». В нем учащиеся углубленно изучают программы по лучшим методикам. Проект повышает интерес учащихся к техническим и инженерным специальностям.

Стоит отметить, что в пилотном проекте, в целях повышения мер безопасности 8 школ города Туркестана, 5 школ в Арыси оборудованы видеокамерами. В настоящее время проводится интеграция в местные пункты полиции. В дальнейшем планируется охватить все школы области видеокамерой в рамках государственного частного партнерства.