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    09:13, 15 Май 2021 | GMT +6

    В Туркестане состоится открытие ХІ летней универсиады

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане 15 мая на стадионе «Туркестан-Арена» состоится официальная церемония открытия XI летней Универсиады. Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости страны и МКТУ им. Х. А. Ясави. Об этом на брифинге сообщила ректор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Жанар Темирбекова. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной службы коммуникаций Туркестанской области.

    «ХІ летняя Универсиада – масштабный спортивно-массовый проект, объединивший сильнейших со всей страны в 30 видах спорта. Соревнования в рамках Универсиады проходят в Нур-Султане, Алматы, Туркестане, Таразе, Костанае, Усть-Каменогорске. В настоящее время между собой соревнуются студенты 20 университетов. Стоит отметить, что на официальной церемонии открытия XI летней Универсиады в городе Туркестан состоится парад, сценические представления, флешмоб из 20 вузов страны. Данное спортивное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Turkistan», – сказала Жанар Амангельдиевна.

    Также в ходе брифинга генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК Тастанбек Есентаев и судья международной категории, профессор Абдисадик Халилаев отметили высокую подготовку команд, принимающих участие в соревнованиях.

    Во время игр Универсиады соблюдаются все карантинные требования. Спортсмены принимаются и допускаются к соревнованиям после теста ПЦР. Победители будут представлять страну в составе сборной команды Казахстана на Всемирной летней Универсиаде 2022 года в Китае.



    Теги:
    Спорт Туркестанская область
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