В Туркестане работает горячая линия по необоснованному росту цен

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на социально значимые продовольственные товары в городе Туркестан стабильны. В ходе рабочего объезда по областному центру, рабочая группа во главе с заместителем главы региона М. Мырзалиевым посетила ряд объектов и ознакомилась с ценами на товары повседневного потребления, санитарным состоянием и запасами продуктов питания на торговых точках и рынках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В частности, рабочая группа проинспектировала работу крупных торговых точек «Шапагат», «Дастархан», «Байтерек», рынки «Азиз», «Куаныш» и ряд социальных магазинов. На сегодняшний день цены на продукты в крупных супермаркетах и на продовольственных рынках держатся на прежнем уровне, необоснованного роста цен нет.

Руководителям торговых точек и рынков напомнили о строгом соблюдении требований в период чрезвычайной ситуации и не допускать роста цен на продовольственные товары. Кроме того, в общественных местах следует усилить санитарные и дезинфекционные мероприятия.

Стоит отметить, что в целях стабилизации и недопущения необоснованного роста цен на продукты питания в Туркестане запущена горячая линия. Пожаловаться на необоснованный рост цен и отсутствие социально значимых товаров можно по телефонам 8 (72533) 5-93-28 и 8-747-693-52-85.