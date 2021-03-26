В Туркестане пройдет фотовыставка тюльпанов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане планируется проведение фотовыставки тюльпанов. На мероприятии будут представлены все разновидности этих весенних цветов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Предусмотрена ответственность за выкорчевывание тюльпанов из луковиц. Поэтому не стоит вредить растущим на склонах гор полевым цветам. Об этом на брифинге сообщил руководитель отдела туризма, рекреации и экологического просвещения природного парка Гани Назарбек.

На территории государственного регионального парка «Сырдарья-Туркестан» в прошлом году зарегистрировано 14 лесных пожаров. Кроме того, проведено 300 рейдовых проверок, выявлено 152 нарушения.

«По факту незаконной охоты, нарушения лесного законодательства и правил охраны рыбного фонда по 130 случаям наложен штраф в размере 1 млн 93 тыс. тенге. В этом году с начала года проведено 40 рейдовых проверок, выявлено 19 нарушений. В 5 постоянных и 1 временных лесных питомниках регионального природного парка на сегодняшний день выращивается 1 742 016 тыс. саженцев различных деревьев. Общая площадь питомников составляет 56 гектаров. В парке обитает около 46 видов млекопитающих, в том числе каменная куница, архары, дикобраз, белобрысая летучая мышь, стрелоухая летучая мышь, занесенная в Красную книгу Казахстана. Около 850 видов растений, из них 42 вида занесены в Красную книгу Казахстана», - рассказал специалист Государственного регионального природного парка Кайрат Карибаев.

В региональном парке имеются места, общей протяженностью 162,85 км, для прогулочных, познавательных и спортивно-оздоровительных целей. В прошлом году территорию парка посетили около 4 тыс. человек, в соответствии с объемом оказанных услуг на расчетный счет парка поступило 1 090 876 тенге.



