РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:17, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    В Туркестане пройдет акция «Библиотечный караван – 30 сел»

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестанской области в честь 30-летия Независимости страны для стимулирования сельской молодежи к чтению планируется проведение областных книжных фестивалей «Библиотечный караван - 30 сел» и «Ұлы Дала руханияты». Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель управления культуры Туркестанской области Азимхан Койлыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    По его словам в 390 библиотеках области в прошлом году было организовано 3 858 массовых мероприятий, в которых приняли участие 230 382 читателя. Также библиотеки региона пополнились новыми книгами - 121 686 экземпляров. Кроме того, организованы акции «100 самых читаемых книг», «Внеси вклад в золотой фонд», «Дар библиотеке», в фонд библиотек передано 18 090 экземпляров книг.

    «В целях современного библиотечного обслуживания населения в соответствии с проектом партии «Nur Otan» открыты коворкинг-центры в централизованной библиотечной системы Казыгуртского, Ордабасинского, Отрарского, Сайрамского, Сарыагашского, Созакского, Толебийского, Тюлькубасского, Келесского, Жетысайского районов и городов Арыс, Кентау, Туркестан», - сказал Азимхан Серикович.

    В этом году планируется проведение театрального фестиваля тюркских народов «Театральная весна-2021», симпозиума художников тюркских народов «Туркестаным – Тураным», книжной выставки и встречи поэтов и писателей тюркоязычных стран, фестивалей искусств «Сәлем саған, Түркістан».


    Теги:
    Культура Туркестанская область Регионы Казахстана 30 лет Независимости Тюркский мир Общество История Казахстана
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!