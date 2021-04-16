В Туркестане пройдет акция «Библиотечный караван – 30 сел»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестанской области в честь 30-летия Независимости страны для стимулирования сельской молодежи к чтению планируется проведение областных книжных фестивалей «Библиотечный караван - 30 сел» и «Ұлы Дала руханияты». Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель управления культуры Туркестанской области Азимхан Койлыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

По его словам в 390 библиотеках области в прошлом году было организовано 3 858 массовых мероприятий, в которых приняли участие 230 382 читателя. Также библиотеки региона пополнились новыми книгами - 121 686 экземпляров. Кроме того, организованы акции «100 самых читаемых книг», «Внеси вклад в золотой фонд», «Дар библиотеке», в фонд библиотек передано 18 090 экземпляров книг.

«В целях современного библиотечного обслуживания населения в соответствии с проектом партии «Nur Otan» открыты коворкинг-центры в централизованной библиотечной системы Казыгуртского, Ордабасинского, Отрарского, Сайрамского, Сарыагашского, Созакского, Толебийского, Тюлькубасского, Келесского, Жетысайского районов и городов Арыс, Кентау, Туркестан», - сказал Азимхан Серикович.

В этом году планируется проведение театрального фестиваля тюркских народов «Театральная весна-2021», симпозиума художников тюркских народов «Туркестаным – Тураным», книжной выставки и встречи поэтов и писателей тюркоязычных стран, фестивалей искусств «Сәлем саған, Түркістан».