В Туркестане прошло выездное заседание Мажилиса по вопросам юридической помощи населению

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения выездного заседания комитета по законодательству и судебно-правовой реформе в Туркестанской области по вопросам обеспечения населения квалифицированной юридической помощью, депутаты Мажилиса Парламента - члены Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, а также члены Правового совета при партии Nur Otan посетили Туркестанскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу акима Туркестанской области.

В мероприятии также приняли участие представители департаментов юстиции Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Шымкента.

Выездное заседание Мажилиса состоялось в здании МКТУ им. Х.А.Яссауи города Туркестана. Мероприятие проведено с целью мониторинга реализации Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», который был подписан Главой государства 5 июля 2018 года, а также ознакомления депутатов Мажилиса - членов комитета по законодательству и судебно-правовой реформе с деятельностью органов юстиции и адвокатуры Туркестанской области.





Председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Правового совета при партии Nur Otan, доктор юридических наук, профессор Нурлан Абдиров отметил важность и значимость проведения этой встречи. Главным пунктом обсуждения стал вопрос – доступность и качество оказания юридических услуг населению области.

С приветственным словом выступил заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев. В ходе выездного заседания обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего развития системы оказания квалифицированной юридической помощи, практического значения законодательных новелл в плоскости совершенствования сферы оказания юридической помощи, дальнейшего совершенствования института юридических консультантов, вопросы взаимодействия адвокатуры и правоохранительных органов при оказании квалифицированной юридической помощи и другие.





В заседании приняли участие представители заинтересованных государственных органов - Верховного суда, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, внутренних дел, финансов, представители департаментов юстиции Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкента, также на заседании приняли участие представители Республиканской коллеги адвокатов, Республиканской нотариальной палаты и Республиканской палаты частных судебных исполнителей, адвокаты и нотариусы вышеуказанных областей, а также представители иных неправительственных организаций.

Выездное заседание Мажилиса далее продолжит свою работу в Ордабасинском, Сайрамском районах и городе Кентау. Так же будут организованы общественные приемные для граждан по юридическим вопросам.























