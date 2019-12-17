В Туркестане прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанское областное управление общественного развития организовало праздничное мероприятие, посвященное 16 декабря - Дню независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Дулатбек Абиш, директор телеканала «Айгак», Марина Лимаренко, главный редактор газеты «Южный Казахстан», Кайрат Зайнишев, корреспондент газеты «Онтустик Казахстан», награждены благодарственными письмами от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые вручил им заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Независимость - это, прежде всего, плод стремления казахского народа к свободе, мужественный дух народа и сегодняшние достижения. В этом году исполняется 28 лет нашей независимости. За это время наша страна достигла больших успехов и сумела преодолеть много этапов. Благодаря масштабной политике Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, наша страна вступила на путь прогресса. Я считаю, что Туркестан по праву является областным центром», - отметил замакима области. Гостям торжественного собрания были вручены грамоты и благодарственные письма от имени акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, председателя Туркестанского филиала партии «Нур Отан» Бейсена Тажибаева, секретаря Туркестанского областного маслихата Кайрата Балабиева. Кроме того, всем гостям было оказано особое уважение и выражены пожелания в честь празднования Дня независимости.

Мероприятие завершилось концертной программой, а все гости получили памятные подарки и награды.