НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане прошло пленарное заседание молодежного саммита «Туркестан – колыбель тюркского мира», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум проходит при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

«Сейчас формируется новый облик древнего Туркестана. Это результат созидательного решения Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Три года назад Елбасы подписал исторический Указ о создании Туркестанской области. С того момента открылось «второе дыхание» Туркестана. Большое внимание развитию города уделяет Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Ярким примером укрепления роли этого древнего города является провозглашение Туркестана «Духовной столицей тюркского мира» на прошедшем весной Саммите глав тюркоязычных государств», – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев в своем выступлении в режиме видеосвязи.

М.Ашимбаев рассказал об особой роли Туркестана в истории тюркского мира. Он отметил, что развитие этого древнего города очень важно для всего тюркского мира и способствует сохранению общей истории и дальнейшему развитию тесных связей тюркоязычных народов. Спикер Сената обратил внимание молодежных лидеров на то, что Туркестан за последние годы превратился в современный и красивый город благодаря историческому решению Елбасы и большому вниманию, уделяемому развитию города Президентом страны. По словам Маулена Ашимбаева, связи между тюркоязычными странами на сегодня активно развиваются. Свидетельством тому служит тесное сотрудничество братских государств по различным направлениям. Ведётся также работа и по укреплению взаимного сотрудничества между молодежью тюркских государств.





Спикер Сената подчеркнул, что тюркский мир был одним из центров мировой цивилизации. Напомнив молодым людям о вкладе тюркских ученых в развитие человечества, М.Ашимбаев отметил, что молодежь должна стремиться также внести свой вклад в мировое развитие.

«Вы потомки и представители этой величайшей цивилизации. XXI век – век науки и образования. В настоящее время наука и технология стали основным показателем развития государств. Тюркоязычные страны не должны отставать от этих процессов. Особая миссия здесь у молодежи», - отметил спикер Сената.

В свою очередь, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева отметила, что в Казахстане всегда уделяется первоочередное влияние углублению сотрудничества с тюркоязычными государствами в сфере молодежной политики.

«С этой целью мы провели стратегическую сессию молодежной политики совместно с Турцией. На этой сессии были рассмотрены актуальные общие вопросы, и мы пришли к соглашению об обмене опытом в сфере волонтерского движения Молодежного ресурсного центра, социальной поддержки. Мы планируем провести такие стратегические сессии со всеми тюркскими государствами, которые проявят заинтересованность», – сказала министр.

А.Балаева также выразила надежду на то, что выделение 50 грантов имени Яссауи для молодежи братских стран даст новый импульс партнерству в сфере образования, расширению культурно-просветительского пространства.

Напомним, 31 марта 2021 года на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркских государств под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева город Туркестан был объявлен «духовной столицей тюркского мира».

В ходе саммита Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев выразил уверенность, что данная инициатива придаст дополнительный импульс сотрудничеству между тюркоязычными государствами.

Одной из целей деятельности Тюркского совета является сотрудничество молодежи тюркских стран.