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В Туркестане прошла встреча с участниками проекта «Духовный караван»

30 Октября 2019 20:48
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В Туркестане прошла встреча с участниками проекта «Духовный караван»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестан прибыл «Духовный караван» под названием «Из Жетысу - в священный Туркестан, на землю всех тюркских народов» при поддержке Туркестанского и Алматинского областных маслихатов, передает МИА «Казинформ» со сссылкой на пресс-службу акима области.

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На встрече, организованной Алматинским областным управлением по делам религии и Туркестанским областным управлением общественного развития, гости и жители Туркестана имели возможность обменяться мнениями в ходе интересной, познавательной беседы.

В первую очередь, гости посетили мавзолей Х.А. Яссауи, где отдали дань уважения и почтения духам предков.

Далее приняли участие на встрече в городском Доме культуры. Ведущий мероприятия секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Балабиев в своем выступлении отметил важность проведения данного народного проекта, значимость прибытия «Духовного каравана» на священную землю всех тюркских народов. «Духовный караван» посетил все приграничные регионы Жетысу в 3 этапа. Основная цель путешествий – пропаганда программы «Рухани жаңғыру», реализация государственной политики в сфере религии, ценность национальной духовности, традиций, обычаев и нашей культуры.

«Именно поэтому считаю долгом каждого ценить и знать богатую духовную историю священной земли», - отметил Кайрат Балабиев.

Свою точку зрения в рамках основных направлений программы «Рухани жаңғыру» выразили секретарь Алматинского областного маслихата Султан Дуйсенбиев, руководитель Алматинского областного управления по делам религии Рахмет Есдаулетов, старший научный сотрудник института философии, политологии и религиоведения комитета науки МОН РК, религиовед, доктор PhD Алмасбек Шагырбаев, главный продюсер областного телеканала «Жетысу», заместитель главного редактора газеты «Жетысу», деятель культуры РК, отличник сферы информации РК, поэт Жуматай Амиреев.

В завершении мероприятия был заключен меморандум о сотрудничестве между Туркестанским областным управлением общественного развития и Алматинским областным управлением по делам религии..

В рамках программы Елбасы «Рухани жаңғыру» данный республиканский проект, начавшийся в 2017 году, прошел в 11 приграничных районах Алматинской области в 3 этапа и по 6 направлениям. В этом году проект «Духовный караван» расширил свои рамки, организовав путешествие под названием «Из Жетысу - в священный Туркестан, на землю всех тюркских народов». Цель – продвижение традиционной, духовной культуры народа Казахстана, пропаганда и разъяснение канонов нашей духовности и религии, понимание общечеловеческих ценностей.

В следующем году и туркестанцы смогут посетить Жетысу в рамках проекта «Духовный караван».

В заключение встречи была представлена концертная программа Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.





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Ключевые слова: Туркестанская область, Религия, Культура, История Казахстана, Рухани жаңғыру, Общество,
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