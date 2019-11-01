-
вчера 23:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:00
-
-
вчера 20:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Туркестане прошла внеочередная 43-я сессия областного маслихата
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В работе совещания приняли участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, председатель сессии областного маслихата Серикбай Ибадуллаев, секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев, депутаты маслихата и руководители управлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
На внеочередной 43-й сессии облмаслихата шестого созыва были рассмотрены вопросы о внесении изменений в решение Туркестанского областного маслихата «Об областном бюджете на 2019-2021 годы», об утверждении Стратегии развития города Туркестана до 2050 года, о Генеральном плане города Туркестана, об утверждении Правил погребения и организации дела по уходу за могилами в Туркестанской области, а также ряд других вопросов. В ходе заседания народные избранники приняли соответствующие решения в рамках рассмотренных вопросов.
«Необходимо стабильно укреплять доходный потенциал бюджета и увеличить поступления. Не следует сравнивать бюджет области с бюджетом других регионов. Вы знаете, что область и город Туркестан превратились в большую строительную площадку, так как Туркестанская область застраивается. В связи с этим выражаю благодарность за понимание и рассмотрение сегодняшних вопросов повестки дня. В этом году в областном центре мы планируем завершить строительство и ввести в эксплуатацию 11 объектов», – сказал У. Шукеев.
Кроме того, глава региона отметил важность планомерной работы в рамках Стратегии развития города Туркестана до 2050 года. Вместе с тем депутаты также обсудили вопросы развития социальных объектов региона, обеспечения населения природным газом, питьевой водой, электро- и теплоснабжением, озеленения региона.
- Астанинский хаб госслужбы и Южная Корея расширяют сотрудничество
- В Туркестане появится не уступающий прославленным музеям мира новый археологический парк
- Студенты из многодетных семей будут получать стипендию в Туркестанской области
- Усилить во фракции Nur Otan обсуждение актуальных проблем призвал Умирзак Шукеев
- Спецрейд по социальным магазинам провели в Туркестане
- Булат Бакауов поручил трудоустроить специалистов, прошедших курсы переподготовки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана