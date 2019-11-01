В Туркестане прошла внеочередная 43-я сессия областного маслихата

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В работе совещания приняли участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, председатель сессии областного маслихата Серикбай Ибадуллаев, секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев, депутаты маслихата и руководители управлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На внеочередной 43-й сессии облмаслихата шестого созыва были рассмотрены вопросы о внесении изменений в решение Туркестанского областного маслихата «Об областном бюджете на 2019-2021 годы», об утверждении Стратегии развития города Туркестана до 2050 года, о Генеральном плане города Туркестана, об утверждении Правил погребения и организации дела по уходу за могилами в Туркестанской области, а также ряд других вопросов. В ходе заседания народные избранники приняли соответствующие решения в рамках рассмотренных вопросов.





«Необходимо стабильно укреплять доходный потенциал бюджета и увеличить поступления. Не следует сравнивать бюджет области с бюджетом других регионов. Вы знаете, что область и город Туркестан превратились в большую строительную площадку, так как Туркестанская область застраивается. В связи с этим выражаю благодарность за понимание и рассмотрение сегодняшних вопросов повестки дня. В этом году в областном центре мы планируем завершить строительство и ввести в эксплуатацию 11 объектов», – сказал У. Шукеев.

Кроме того, глава региона отметил важность планомерной работы в рамках Стратегии развития города Туркестана до 2050 года. Вместе с тем депутаты также обсудили вопросы развития социальных объектов региона, обеспечения населения природным газом, питьевой водой, электро- и теплоснабжением, озеленения региона.























