РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:05, 11 Март 2021 | GMT +6

    В Туркестане прошел субботник с участием более тысячи человек

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестан проведен субботник с участием заместителя акима области Улана Тажибаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В мероприятии, организованном областным управлением сельского хозяйства, приняли участие 1369 человек из филиалов организаций Ветеринарная служба, «Туран су», «Боген арнасы», МФО «Ырыс», АИО «Оңтүстік», АО «СПК «Түркістан».

    Также задействовано 10 единиц техники, 10 единиц грузовиков для сбора мусора. В ходе субботника от мусора было очищено более 30 км дорог в направлении международного аэропорта. Кроме того, полностью побелены вновь посаженные саженцы деревьев.

    Организаторы отмечают, что в весенний период такие мероприятия будут проводиться чаще и на других территориях города Туркестан.


    Теги:
    Туркестанская область Экология Акимат Общество Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!