В Туркестане прошел субботник с участием более тысячи человек

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестан проведен субботник с участием заместителя акима области Улана Тажибаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В мероприятии, организованном областным управлением сельского хозяйства, приняли участие 1369 человек из филиалов организаций Ветеринарная служба, «Туран су», «Боген арнасы», МФО «Ырыс», АИО «Оңтүстік», АО «СПК «Түркістан».

Также задействовано 10 единиц техники, 10 единиц грузовиков для сбора мусора. В ходе субботника от мусора было очищено более 30 км дорог в направлении международного аэропорта. Кроме того, полностью побелены вновь посаженные саженцы деревьев.

Организаторы отмечают, что в весенний период такие мероприятия будут проводиться чаще и на других территориях города Туркестан.