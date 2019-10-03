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В Туркестане проходит международная неделя инвесторов МФЦА

3 Октября 2019 15:33
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В Туркестане проходит международная неделя инвесторов МФЦА

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Сегодня в Туркестане проходит международная неделя инвесторов МФЦА с участием представителей Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), государственных органов, а также деловых и академических кругов Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Международная неделя инвесторов ежегодно проводится под эгидой Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в 80 странах мира, казахстанским партнером мероприятия выступает МФЦА.

Цель мероприятия - повышение осведомленности населения о защите потребителей финансовых услуг, информирование об основах инвестирования и условиях ведения бизнеса в МФЦА.

Проведение международной недели инвесторов отражает приверженность МФЦА стандартом IOSCO по защите потребителей финансовых услуг.

Программа международной недели инвесторов МФЦА охватывает 6 городов Казахстана, в том числе и городе Туркестане.

Международная неделя инвесторов МФЦА проходит в формате презентаций и информационных сессий для академических и деловых кругов.

В первой половине дня состоятся лекции для студентов и профессорско-преподавательского состава региональных вузов в целях формирования финансовой и инвестиционной культуры молодежи и академических кругов и информирования об основах инвестирования. В рамках инициативы также пройдут семинары для государственных служащих – слушателей Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Во второй половине дня пройдут презентации для регионального бизнеса, в ходе которых будет рассказано о защите потребителей финансовых услуг, возможностях МФЦА для бизнеса, особенностях выпуска зеленых и исламских облигаций, преимуществах и процедуре регистрации в МФЦА и об образовательных программах центра.

Спикерами мероприятия выступают эксперты МФЦА в сфере регулирования финансовых услуг, финансовых технологий, выпуска зеленых и исламских облигаций, инвестирования на рынке ценных бумаг, а также непрерывного профессионального развития.

Справочная информация:

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

www.aifc.kz

АФСА является независимым регулятором МФЦА, юридическим лицом, созданном в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

www.afsa.kz

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) – международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования и признанная глобальной нормотворческой организацией в сфере регулирования рынка ценных бумаг. IOSCO разрабатывает, внедряет и способствует соблюдению международно-признанных стандартов регулирования ценных бумаг. Организация активно сотрудничает с G20 и Советом по финансовой стабильности (FSB) в рамках глобальной реформы нормативно-правовой базы.


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Ключевые слова: Туркестанская область, МФЦА - фин. центр "Астана",
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