В Туркестане проходит капитальный ремонт мостов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Туркестанской области вдоль автомобильных дорог областного значения расположено 412 мостов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта 11 мостов, требующих капитального ремонта.

В текущем году по заказу областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог проводится капитальный ремонт 5 мостов. В частности, - это мост, соединяющий село Агыбет и населенный пункт Жулдыз Байдибекского района, мост в населенном пункте Акжар Сарыагашского района, мост в селе Коксу Шардаринского района; мост в селе Ошакты Келесского района и мост в селе Теке города Кентау.



















