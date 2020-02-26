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В Туркестане продукты питания продают по сниженной цене

26 Февраля 2020 22:34
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В Туркестане продукты питания продают по сниженной цене

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на социально значимые продукты питания в городе Туркестане на сегодня стабильны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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В целях стабилизации цен на потребительские товары областное управление предпринимательства и торговли проводит ряд мероприятий. В частности, организовав встречу с предпринимателями, специалисты договорились по вопросу необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания. В результате, сегодня люди покупают продукты питания по ценам на 15-20% ниже, чем на рынке.



Специалисты управления предпринимательства и торговли Туркестанской области и АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» регулярно посещают торговые точки и следят за ценами на товары народного потребления. В настоящее время под контролем находятся 19 различных потребительских товаров в 14 социальных магазинах и 5 торговых центрах в Туркестане. Для стабилизации цен региональный стабилизационный фонд сейчас поставляет товары в торговые точки.
Что касается цен на продукты питания, хлеб продавался в социальных магазинах и в супермаркетах «Шапагат», «Дастаркан», «Байтерек», «Береке», «Даулет» - по 75 тенге, яйца - 26-28 тенге, картофель - 89 тенге, капуста - 89 тенге, лук - 56 тенге, морковь - 76 тенге, за кг сахара - 205 тенге.


Кроме того, два раза в месяц на аллее Гулдер в Туркестане проводится сельскохозяйственная ярмарка для регулирования цены на социально значимые продукты питания. В ближайшее время ярмарка пройдет 7, 21 марта и 4 апреля текущего года.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Цены и тарифы,
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