В Туркестане приостановлена работа трех автовокзалов
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, приостановлена деятельность автовокзалов «Туркестан Орталык» (пр. Тауке хана, б/н), «Алтын Орда» (пр. Тауке хана, №18) и «Мерей» (ул. Ататюрка, б/н) в г. Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
В настоящее время для пассажиров по городу Туркестану функционирует новый автовокзал «Туркестан» (в районе с/о Ынтымак) в направлении города Шымкент, автовокзал «Алтын Булак» (Кызылординская трасса) и «Яссы» (Кызылординская трасса) в направлении Кызылорды.
В ходе рейдовых мероприятий, проводимых совместно с компетентными органами по борьбе с незаконными пассажирскими перевозками, общественный транспорт из указанных автовокзалов возвращается.
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