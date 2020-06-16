В Туркестане приостановлена работа трех автовокзалов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, приостановлена деятельность автовокзалов «Туркестан Орталык» (пр. Тауке хана, б/н), «Алтын Орда» (пр. Тауке хана, №18) и «Мерей» (ул. Ататюрка, б/н) в г. Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В настоящее время для пассажиров по городу Туркестану функционирует новый автовокзал «Туркестан» (в районе с/о Ынтымак) в направлении города Шымкент, автовокзал «Алтын Булак» (Кызылординская трасса) и «Яссы» (Кызылординская трасса) в направлении Кызылорды.

В ходе рейдовых мероприятий, проводимых совместно с компетентными органами по борьбе с незаконными пассажирскими перевозками, общественный транспорт из указанных автовокзалов возвращается.

