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В Туркестане представители интеллигенции поддерживают обращение Елбасы
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Представители интеллигенции Туркестанской области поддерживают обращение Елбасы, передает МИА «Казинформ».
Для предотвращения распространения коронавируса COVID – 19 в нашей стране был введен режим чрезвычайного положения, ведется соответствующая работа. Вчера Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы Н.Назарбаев обратился к народу Казахстана и призвал поддерживать все решения Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Правительства. Наряду с этим, он предложил создать республиканский фонд, куда предприниматели и другие граждане могли бы перечислять средства.
В Туркестанской области с этой целью выбран корпоративный фонд социального развития «Туркестан», который хорошо себя зарекомендовал, когда в Арыси случилось ЧС. На сегодня на его счет перевели значительные средства известные в области предприниматели. Сегодня свой однодневный заработок перечислили сотрудники областного акимата, областных управлений и подведомственных организаций.
В этой связи ветераны, представители интеллигенции Туркестанской области выразили поддержку обращению Елбасы и выразили благодарность бизнесменам, работникам различных организаций за оказываемую помощь.
«Туркестанцы, всегда готовые помочь, поддерживают обращение Елбасы. Предприниматели уже начали перечислять средства в корпоративный фонд социального развития «Туркестан», действовавший при восстановлении Арыси. Не остаются в стороне и работники других сфер они перечисляют свою однодневную зарплату. Уверен, что данную инициативу активно поддержат и другие», - сказал председатель Туркестанского областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов, призвавший граждан внести свой вклад в это благое дело.
Писатель, лауреат международной литературной премии «Алаш» Мархабат Байгут сказал: «Трудности, с которыми столкнулась наша страна, мы сможем преодолеть только объединив усилия. Радует, что предприниматели откликаются на общую беду и протягивают руку помощи».
Поэт, заслуженный деятель Казахстана Касымхан Бегман призвал всех к единству: «В трудное время приходить на помощь — это наша древняя традиция. Уверен, что благодаря сплоченности мы сможем преодолеть этот сложный период . Поможем нашим соотечественникам».
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