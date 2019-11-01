В Туркестане появится не уступающий прославленным музеям мира новый археологический парк

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Масштабный проект «Городище Культобе», реализуемый в рамках Меморандума между Министерством культуры и спорта РК, КФ «ERG Комек» и Казахским научно-исследовательским институтом культуры запланирован на 2019-2021 годы. Проект направлен на реализацию Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года, утвержденного Постановлением Правительства, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба Института культуры, на данный момент завершился первый полевой сезон. Археологический парк «городище Культобе» локализован на территории туркестанского Музея-заповедника «Азрет Султан» недалеко от Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Уже сейчас туристы, гости города и региона и, конечно же, ученые, специалисты в области истории древнейших цивилизаций по короткому маршруту могут погрузиться в атмосферу древности и послушать экспертов-археологов.





Как отмечает научный руководитель проекта доктор PhD, ассоциированный профессор Андрей Хазбулатов, настоящий проект фокусируется на археологическом и культурологическом изучении пространственного расположения, степени сохранности и уровне корреляции городища Культобе-Ясы с комплексом духовных и религиозных святынь всего Туркестанского оазиса. Помимо сугубо научных интересов, тут важна также инвестиционная привлекательность объекта с точки зрения развития внутреннего и внешнего туризма и расширения сети маршрутов историко-культурного и паломнического туризма в стране. Аналогичные археологические парки в мире, составляют достаточно весомую долю бюджета местности, где они находятся. Эксперты отмечают, что у «городища Культобе» есть реальный потенциал стать одним из самых популярных туристических пунктов в общей «цепочке» культурных и сакральных объектов Туркестанского оазиса.

При этом на примере городища Культобе-Ясы в формате археологического парка отечественные наука, образование и культура получат прекрасное и мощное подспорье для дальнейших исследований, воспитательных и учебных целей.

Это чрезвычайно важно для поддержки культурного разнообразия, диалога цивилизаций и религий, которые составляет неотъемлемую часть устойчивого развития нашей страны. И тут во многом ключевую роль играет участие большого бизнеса. В этом году в рамках проекта была проведена огромная работа, вскрыто более трети запланированной от общего объема на годы реализации проекта территории объекта. Найдены уникальные артефакты. В проекте применялся синтез классических и новейших методик археологии и консервации, включая георадарные исследования, активное использование цифровых компьютерных технологий и 3D-визуализации.

«В наших планах дальнейшая проработка концептуальных «точек» археологического парка, где будут представлены консервированные и реконструированные фрагменты древнейших сооружений: святилища, крепостных стен, жилых домов, улиц, торговых площадей с элементами экстерьерного и интерьерного дизайна, относящиеся к позднеантичному, раннесредневековым, средневековым и позднесредневековым периодам. Аналогов подобным памятникам в Казахстане нет, что ставит археологический парк «городище Культобе» в ряд уникальных археологических парков. Этот парк будет отвечать всем отечественным и международным требованиям и нормам сохранения историко-культурного наследия», - отмечает руководитель археологических раскопок Серик Акылбек.





На данный момент, по его словам, научно обоснованно, что история города Туркестан начинается с холма Культобе. Как показывают археологические исследования, самые архаичные, хорошо сохранившиеся архитектурные памятники Культобе датируются первыми веками н.э., а последние - эпохой казахского ханства. То есть городище Культобе - немой свидетель сотен лет степной истории. Почти 2 тыс. лет забвения, толщи песка и пыли и еще чуть живые сполохи человеческой памяти - городище Культобе едва не исчезло в потоке времени. Ученый считает, что сегодня пришло время вернуть древнему Туркестану его Сердце, ядро, откуда начинался самый знаменитый город Великой Степи.

В свою очередь, доктор исторических наук, профессор Мухтар Кожа добавляет, что выдающаяся роль города Ясы (Туркестан) в средневековой истории Казахстана общеизвестна.

«Это место пересечения экономических и политических интересов многих центральноазиатских государств, торговый и социокультурный центр на перекрестке Великой степи и мощных земледельческих культур Средней Азии, политический центр Казахского ханства и «вторая Мекка» - святыня мусульманского мира. В средневековом Туркестане переплетались различные в своих истоках культурные традиции. Сюда отовсюду стекались мастера, происходил обширный обмен опытом и знаниями. А строительство мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, вероятно, объединило лучшие инженерные и художественные технологии того времени», - поясняет Мухтар Кожа.

Археолог Айсулу Ержигитова рассказывает, что вокруг этого существует множество неясного, к примеру, как именно строили мавзолей, откуда брали материалы, изготовляли «на месте» или специально привозили издалека.

«Обнаружение на Культобе фрагментов лазурных расписных облицовочных изразцов и средневековых мастерских для обжига керамики – не просто археологическая удача. Мы очень надеемся, что это поможет пролить свет на историю и специфику строительства самого грандиозного архитектурного объекта казахской Степи», - делится соображениями Айсулу Ержигитова.

Эксперты сходятся во мнении, что городище Культобе - самая древняя часть Туркестана, известного с раннего средневековья как Ясы. В мировой истории и культуре Туркестан-Ясы навечно связан с личностью великого основоположника тюркской ветви суфизма, мыслителя и поэта Ходжа Ахмеда Ясави.

«Безусловно, этот город был местом притяжения экономических и политических интересов различных государств, торговый и культурный центр на стыке степных просторов древних земледельческих культур Средней Азии, политический центр Казахского ханства и «вторая Мекка» мусульманского Востока. Средневековый Туркестан воплощал все общие и специфические черты городской культуры, характеризовавшейся переплетением различных в своих истоках культурных традиций. В городе кипела и бурлила художественная жизнь – здесь изготовлялась поливная и неполивная керамика, работали резчики по дереву, мастера ювелирных дел и т.д. Этот город был одним из центров искусства и ремесла Туркестанского оазиса на Великом Шелковом пути. Сюда, в период расцвета – эпохи Ясави - «стекались» мастера со всей обширной степи, именно здесь изготовлялся декор знаменитого сооружения Тимуридской эпохи – Мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, о чем свидетельствуют обнаруженные здесь печи и остатки керамики», - говорит культуролог Жанерке Шайгозова.

Ученые утверждают, что результаты проекта будут иметь существенное значение не только для развития Казахстана как сильного современного государства, но и для международного научно-технологического развития. На национальном уровне это создаст условия для переосмысления значения исторических и сакральных мест в контексте укрепления единой нации.

Городище Культобе-Ясы входит в состав Государственного музея-заповедника «Азрет-Султан». Важно, что Культобе - не просто «интересное место», а будущий уникальный архитектурный парк под открытым небом, который ничем не будет уступать прославленным подобным музеям и паркам мира.

Отметим, что все работы по данному проекту осуществляются при финансовой поддержке Евразийской группы ERG.