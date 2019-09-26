В Туркестане озвучили положительные результаты борьбы с коррупцией

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения открытости и доступности в Туркестанской области реализуется интерактивная карта «Открытый бюджет», а в государственных учреждениях, в том числе на районном уровне планируется открытие «народных офисов». Об этом было сказано на прошедшем заседании Комиссии по противодействию коррупции под руководством главы региона Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Во встрече приняли участие заместители акима области, руководители правоохранительных органов и областных управлений, а также акимы районов и городов.

Согласно результатам исследования, проведенного международной организацией «Transparency International», в Казахстане наблюдаются позитивные изменения в восприятия уровня коррупции. Это еще раз свидетельствует о проводимой в стране эффективной системной работы, направленной на превенцию коррупции.

В свою очередь аким области отметил актуальность темы и подчеркнул, что этот важнейший вопрос находится на его личном контроле.

«Мы должны стать самым прозрачным и открытым регионом. Будем активно работать в этом направлении. Присутствующие здесь руководители должны осуществлять строгий контроль и не допускать коррупционных правонарушений. Вы несете персональную ответственность, а к тем, кто допустил, будут предприняты самые жесткие меры. Поручаю активно реализовывать проект «Открытый бюджет»», - сказал У.Шукеев.

Отметим, интерактивная карта позволит каждому жителю лично контролировать реализацию денежных средств. Кроме того, Карта в режиме реального времени отражает полную информацию о бюджетных средствах, выделенных на строительство, ремонт и содержание социальных объектов.

Наряду с этим, на совещании говорили и о повышении качества государственных услуг, устранения коррупции, формирования антикоррупционной культуры.

Также аким области отметил работу в регионе проектного офиса - «Түркістан Адалдық алаңы». В рамках данного проекта, который доказал свою эффективность, проведены продуктивные встречи, правовые консультации получили около тысячи госслужащих и более 8 тысяч жителей. Более того, в целях формирования антикоррупционной культуры по области организовано около 1700 мероприятий.

Помимо этого, в 31 государственных и 35 частных колледжах области открыты фронт-офисы «Sanaly Urpaq», а во всех 903 школах области работают клубы «Адал ұрпақ». В то же время, в образовательных, медицинских, социальных и государственных учреждениях открыты 818 «магазинов честности» в формате самообслуживания без продавца. Кроме того, до конца года все поликлиники и больницы пройдут процесс автоматизации и цифровизации.

Для дальнейшего повешения эффективности проектного офиса «Түркістан Адалдық алаңы» аким области поручил усилить его кадровый потенциал из числа молодых и креативных работников местных исполнительных органов.