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В Туркестане отметили Международный день пожилых людей

1 Октября 2019 23:00
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В Туркестане отметили Международный день пожилых людей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев, председатель Совета ветеранов Туркестанской области Женисбек Мауленкулов и первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев поздравили представителей старшего поколения, вручив им подарки и благодарственные письма.



Кроме того, в ходе мероприятия от имени акима области 10 ветеранам вручили путевки в санаторий «Сарыагаш». Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой.

Стоит отметить, в Туркестанской области проживает около 170 тысяч пенсионеров, из них 59 ветеранов войны, более 9,5 тысяч тружеников тыла. На сегодня около 446 граждан, достигших 80-ти лет, получают ежемесячно надбавку к пенсии в размере одного месячного расчетного показателя.



Наряду с этим, ежегодно повышается объем гарантированных государством выплат, организовываются различные меры социальной поддержки за счет средств областного и местного бюджетов. В частности, более 1,3 тысяч ветеранов войны и приравненные к ним лица обеспечены бесплатной подпиской на печатные издания.

Вместе с тем, в рамках акции «Қамкорлық» предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте, а также предоставляются льготы при оплате коммунальных услуг. Только в этом году, в рамках данной акции, была оказана помощь 15,6 тыс. отдельным категориям лиц, в том числе и ветеранам. Более того, ежегодно в санаториях «Ардагерлер үйі» и «Мейір» проходят лечение около 8 тыс. пенсионеров и ветеранов.

Также по инициативе акима области во всех районах и городах области открыты 92 благотворительных магазинов, услугами которых охвачены более 19 тыс. человек, в том числе и пенсионеры.




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Ключевые слова: Туркестанская область, Общество,
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